Эмбер Херд косплеила Ангела из Overwatch для Илона Маска

Автор новой биографии Илона Маска рассказал про случай из жизни предпринимателя, когда актриса Эмбер Хёрд создала для него косплей Ангела из Overwatch.

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Согласно книге, Маск посещал съёмочную площадку «Аквамена», где одну из центральных ролей как раз играла Хёрд. Тогда бизнесмен находился в романтических отношениях с актрисой и отметил, что та напоминает ему героиню проекта Activision Blizzard.

Хёрд в свою очередь решила порадовать Маска и два месяца создавала костюм Ангела для «ролевых» игр. Официально стороны не стали подтверждать детали этой истории или вдаваться в подробности.

Хёрд, как известно, позже рассталась с Маском и вышла замуж за Джонни Деппа. Брак закончился скандалами и разборками в суде, которые в итоге выиграл актёр.