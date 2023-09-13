Игроки раскритиковали «телепортацию» в геймплее Assassins Creed Mirage

Пользователи сети раскритиковали один из геймплейных моментов Assassin’s Creed Mirage, который показал в превью автор YouTube-канала под ником JoyRaptor.

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В самом начале его ролика есть момент, когда главный герой игры Басим буквально «телепортируется» к одному из противников на башне.

В комментариях пользователи раскритиковали механику, иронично отмечая, что такого «возвращения к корням» серии они не ожидали. Многие сравнили приём с Middle-earth: Shadow of Mordor, где герой обладает похожей способностью.

Один из фанатов попытался объяснить, что умение Басима оправдано в мифологии игр — движения героя такие «быстрые», что Анимус (считывающая память машина) не всегда за ним поспевает и «глючит».

Однако данный аргумент не смог убедить всех игроков, часть из которых всё равно посчитала подобную механику лишней.

Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится 5 октября для PC, PlayStation и Xbox. А ещё новинка посетит iPhone 15 Pro.