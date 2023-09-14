Появились скриншоты ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village с iPhone 15 Pro

Capcom опубликовала несколько скриншотов ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village с iPhone 15 и iPhone 15 Pro. На скриншотах можно увидеть Леона, замок Димитреску, гиганта и другое.

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По кадрам ниже можно оценить уровень графики в версиях игры для смартфонов Apple и увидеть расположенные на экране элементы управления.

Capcom

Capcom

Capcom

Capcom

Capcom

Capcom

Ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil Village после приобретения можно будет запустить на iPad и на компьютерах Mac. Стоит уточнить, что опробовать игры смогут только владельцы устройств, снабжённых процессором M1 или новее.