Unity введет комиссию на установки игр

Внезапно для всех компания Unity объявила об обновлении своей бизнес-модели. Согласно информации, компания намерена ввести комиссию на установки игр для разработчиков. Решение уже раскритиковали.

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Суть изменения в том, что после того, как разработчики игр на движке Unity будут зарабатывать на ней определённую сумму и достигать определённого количества установок, их обязуют платить компании комиссию за каждую установку.

По словам представителей Unity, если геймер удалил купленную игру и установил её заново, это будет считаться отдельной установкой.

В перспективе это означает, что небольшие студии, которые только начинают развитие, будут мгновенно становиться банкротами, потому что не смогут покрыть комиссии компании.

Это касается как мобильных игр, так и тайтлов на других платформах. Например, на движке Unity работает Genshin Impact — популярный проект с многомиллионной аудиторией геймеров. Если разработчикам не понравятся нововведения, они, вероятно, будут переводить игру на другой движок.