Будущее дополнение к American Truck Simulator посвящено Арканзасу

Студия SCS Software в августе выпустила дополнение Oklahoma к симулятору большегрузных перевозок American Truck Simulator. А теперь объявила, что работает ещё над одним расширением. Оно будет называться Arkansas и добавит на игровую карту ещё один американский штат.

Расположенный в южно-центральном регионе США, штат представляет собой удивительный уголок природы, где находятся три национальных леса, более 40 парков, почти 9000 миль нетронутых ручьев и рек, таких как Арканзас и Миссисипи, а также далеко простирающиеся горные хребты Озарк и Уошито. Во время перевозки грузов вы сможете не только увидеть эти прекрасные пейзажи и местности, но и проехать через множество больших и малых городов, где вы найдёте промышленные предприятия, достопримечательности и многое другое.