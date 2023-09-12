Project Rene будет бесплатной по примеру The Sims 4

Electronic Arts провела очередную традиционную трансляцию Behind The Sims, в ходе которой рассказала ряд подробностей о Project Rene, новой части культовой серии The Sims. В частности, компания объявила, что загрузить Project Rene можно будет бесплатно: без покупки или подписки.

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При этом ЕА будет выпускать к Project Rene платные дополнения, наборы и пакеты. Эта система монетизации уже опробована на The Sims 4: некоторое время назад базовая игра стала бесплатной, но при этом все дополнения и расширения к ней игроки должны покупать, чтобы получить доступ к новым функциям и механикам, а также городам.

Тем не менее, разработчики идут на послабления. В Project Rene они собираются снизить барьеры и предоставить всем игрокам доступ к общим игровым системам. К примеру, сезоны и погода могут быть добавлены в основную игру бесплатно, для всех. А платным будет пакет, посвященный зимним видам спорта, танцам на льду или соревнованиям по строительству снеговиков.

EA также заявляет, что выход Project Rene не станет концом для The Sims 4. Компания собирается продолжать поддерживать обе игры одновременно.