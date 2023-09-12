Nigma Galaxy вылетела с турнира BetBoom Dacha по Dota 2

Европейская команда Nigma Galaxy стала первой командой, которая покинула глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2 в Ереване.

Пятёрка опытного Куро KuroKy Салехи Тахасоми смогла набрать лишь одно очко в трёх матчах, сегодня сыграв вничью с Gaimin Gladiators. Их соперникам это позволило гарантировать себе первое место, а за второе чуть позже в очном противостоянии сразятся российская 9Pandas и beastcoast из Перу.

В другой подгруппе сейчас играет другая наша команда — BetBoom Team. Чтобы выйти в плей-офф, им нужно побеждать TSM со счётом 2:0.