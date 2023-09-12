Nigma Galaxy вылетела с турнира BetBoom Dacha по Dota 2
Европейская команда Nigma Galaxy стала первой командой, которая покинула глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2 в Ереване.
Пятёрка опытного Куро KuroKy Салехи Тахасоми смогла набрать лишь одно очко в трёх матчах, сегодня сыграв вничью с Gaimin Gladiators. Их соперникам это позволило гарантировать себе первое место, а за второе чуть позже в очном противостоянии сразятся российская 9Pandas и beastcoast из Перу.
В другой подгруппе сейчас играет другая наша команда — BetBoom Team. Чтобы выйти в плей-офф, им нужно побеждать TSM со счётом 2:0.
BetBoom Dacha — подготовительный турнир перед чемпионатом мира The International 12 по Dota 2, который проходит в эти дни в неформальной обстановке в ереванском особняке.
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