Сотрудники The Chinese Room рассказали о работе над хоррором Still Wakes The Deep
Не так давно студия The Chinese Room, известная по Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs, анонсировала свой новый проект, психологический хоррор Still Wakes The Deep. В конце августа разработчики посвятили специальный трейлер созданию мира игры. А теперь рассказали подробнее о работе над новой игрой.
Действие игры разворачивается в 1975 году. Нефтяная платформа Beira D у берегов Шотландии терпит катастрофу, и нам необходимо успеть спасти команду и не дать сооружению рухнуть. А при этом игрокам придётся ещё и противостоять потустороннему ужасу, находящемуся на грани логики и реальности.
В Still Wakes The Deep у нашего героя не будет ни оружия, ни особых способностей, а перемещения затрудняет то, что платформа постоянно раскачивается. И противостоять ему предстоит как страхам, так и силе стихий.
Напомним, что The Chinese Room одновременно работает над ещё одним проектом, ролевой игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. А Still Wakes The Deep планируют выпустить в 2024 году на РС и консолях.