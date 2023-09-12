Сотрудники The Chinese Room рассказали о работе над хоррором Still Wakes The Deep

Не так давно студия The Chinese Room, известная по Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs, анонсировала свой новый проект, психологический хоррор Still Wakes The Deep. В конце августа разработчики посвятили специальный трейлер созданию мира игры. А теперь рассказали подробнее о работе над новой игрой.

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Действие игры разворачивается в 1975 году. Нефтяная платформа Beira D у берегов Шотландии терпит катастрофу, и нам необходимо успеть спасти команду и не дать сооружению рухнуть. А при этом игрокам придётся ещё и противостоять потустороннему ужасу, находящемуся на грани логики и реальности.

В Still Wakes The Deep у нашего героя не будет ни оружия, ни особых способностей, а перемещения затрудняет то, что платформа постоянно раскачивается. И противостоять ему предстоит как страхам, так и силе стихий.