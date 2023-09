Сотрудники The Chinese Room рассказали о работе над хоррором Still Wakes The Deep

Не так давно студия The Chinese Room, известная по Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs, анонсировала свой новый проект, психологический хоррор Still Wakes The Deep. В конце августа разработчики посвятили специальный трейлер созданию мира игры. А теперь рассказали подробнее о работе над новой игрой.