Энтузиаст за 48 часов сделал «ремейк» Starfield

Пока фанаты разрабатывают моды для Starfield, приближая её к духу вселенной «Звёздных войн» или улучшая работу апскейлеров, один из энтузиастов зашёл дальше всех. Он решил создать собственный «ремейк» игры.

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На это потребовалось потратить 48 часов. Фанатская игра получила слоган «Видишь планету, значит можешь достичь её», отсылающий к основной особенности — возможности без дополнительных загрузок перемещаться между планетами. Ранее выяснилось, что в Starfield нельзя без загрузок прямо из космоса устроить высадку на планете.

Одной из главных задач было оставить оригинальный дух, созданный Bethesda. В игре также сохранились многие активности: варианты диалогов, сюжетные квесты и побочные задания, предметы коллекционирования и сражениях на кораблях. Конечно, всё это сделано с авторской задумкой, чтобы в точности не копировать Starfield.