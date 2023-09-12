Энтузиаст за 48 часов сделал «ремейк» Starfield с посещением планет без загрузок
Пока фанаты разрабатывают моды для Starfield, приближая её к духу вселенной «Звёздных войн» или улучшая работу апскейлеров, один из энтузиастов зашёл дальше всех. Он решил создать собственный «ремейк» игры.
На это потребовалось потратить 48 часов. Фанатская игра получила слоган «Видишь планету, значит можешь достичь её», отсылающий к основной особенности — возможности без дополнительных загрузок перемещаться между планетами. Ранее выяснилось, что в Starfield нельзя без загрузок прямо из космоса устроить высадку на планете.
Одной из главных задач было оставить оригинальный дух, созданный Bethesda. В игре также сохранились многие активности: варианты диалогов, сюжетные квесты и побочные задания, предметы коллекционирования и сражениях на кораблях. Конечно, всё это сделано с авторской задумкой, чтобы в точности не копировать Starfield.
Фанатский «ремейк» можно получить, оформив платную подписку на разработчика. Он также ответственен за Lego-версии God of War и Fallout.