В России делают автосимулятор Go>Race от авторов Assetto Corsa

Компания GameSTUL! анонсировала российский автосимулятор Go>Race (рабочее название, которое впоследствии могут изменить). Студия много лет работала в индустрии, в том числе помогая в разработке rFactor 2 и Assetto Corsa — для этих гонок создавали российские треки и модели автомобилей.

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Go>Race сосредоточится на российском автоспорте — ставка на на российские треки и автомобили, включая болиды «Формулы-4» и российский гоночный автомобиль Shortcut производства DK Racing. Постепенно у игру будут добавлять и новый контент, обещая отразить все ключевые этапы советского и российского автоспорта.

Благодаря Go>Race разработчики рассчитывают не только развлекать поклонников гонок, но и обучать следующее поколение энтузиастов, продвигать автоспорт в массы и даже проводить соревнования — как среди любителей, так и профессионалов.

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Гоночный симулятор создаётся на российском движке Unigine 2.17, созданном в Томске компанией Unigine. Инструментарий уже поддерживает динамическое объёмное освещение, трёхмерные облака, динамическую смену времени суток и повышенную детализацию объектов. Звуки для игры записывали с настоящих автомобилей.

Go>Race также будет поддерживать широкий спектр рулей, педалей, коробок передач и даже шлемов виртуальной реальности.