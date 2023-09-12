CD Projekt показала элитный криминальный клуб из Phantom Liberty

CD Projekt показала элитный криминальный клуб из Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Незадолго до релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED решили поделиться очередным концепт-артом. На сей раз игрокам показали клуб «Чёрный сапфир» — элитное прибежище для профессиональных преступников Найт-Сити.
«Знаете выражение “Совершенно секретно”? Это про клуб Хансена, который находится в самом сердце его святилища. Клуб привлекает большую рыбу не только со всего Найт-Сити, но и со всего мира. Важное место для теневых сделок. Никто ничего не узнает. Кроме Курта, разумеется», — описывают клуб разработчики
Судя по всему, клуб будет доступен исключительно обладателям дополнения Phantom Liberty. Чтобы не вызывать путаницу, разработчики разграничили контент из Update 2.0 и DLC — бесплатно появятся изменённые древо навыков и импланты, стрельба из автомобилей и многое другое, включая обновлённую систему розыска полицией — о ней авторы рассказали детальнее.
Релиз Phantom Liberty состоится 26 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. А на этой неделе должны появиться детали о дате выхода крупного обновления. В ожидании можно насладиться подборкой эпичных кадров с перестрелками и подготовить место на диске — DLC на PS5 потребует 33 ГБ.