CD Projekt показала элитный криминальный клуб из Phantom Liberty

«Знаете выражение “Совершенно секретно”? Это про клуб Хансена, который находится в самом сердце его святилища. Клуб привлекает большую рыбу не только со всего Найт-Сити, но и со всего мира. Важное место для теневых сделок. Никто ничего не узнает. Кроме Курта, разумеется», — описывают клуб разработчики