Утекли 13 минут нового геймплея Assassin's Creed Mirage

Пользователь YouTube под ником Dr.Stealth опубликовал на своём канале 13 минут геймплея Assassin's Creed Mirage. Для тех, кто боится спойлеров — будьте осторожны, поскольку в ролике показывают начало прохождения.

Также в видео попали фрагменты с паркуром, боями против нескольких соперников и использованием гаджетов.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать первые части. В игре сделан акцент на стелс. Также будут механики взаимодействия с толпой для исчезновения и другие фишки. Играть предстоит за Басима.