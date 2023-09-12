В Fortnite появятся персонажи «Моей геройской академии»

Epic Games показала короткий тизер с грядущей коллаборацией в Fortnite. Она посвящена сериалу «Моя геройская академия» и появится в игре уже сегодня.

Напомним, что ранее в Epic Games пришёл новый креативный директор — он ответственен за дизайн Кратоса из God of War. А недавно в игре начался новый сезон с большим количеством новинок.