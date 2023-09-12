Звукорежиссер игры «Человек-паук 2» уверен, что геймеры к ней не готовы

Просто хочу уделить минутку, чтобы поприветствовать потрясающую звуковую команду Insomniac — такую замечательную и талантливую группу людей, с которыми приятно работать бок о бок. Я не уверен, что мир полностью готов к тому, что они собираются выпустить — это потрясающая и, по моему скромному мнению, лучшая их работа на сегодняшний день. Удачи вам добраться до финиша!