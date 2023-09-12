Моддер исправил ошибки разработчиков Starfield

Пользователь под ником doodlum создал мод для Starfield, который улучшает работу апскейлеров в игре.

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Модификация совместима не только с технологией FSR 2, которую официально поддерживает новинка, но и с добавленными другим модом DLSS с XESS.

Свежая модификация помогает исправить проблему с размытыми текстурами, о которой упоминали отдельные пользователи в прошлом. Автор творения отметил, что подобные сложности возникли в приключении из-за того, что Bethesda забыла отключить отрицательное смещение для mip-карт.

Данная опция как раз и позволяет избежать того самого размытия, причем для своих целей автор пользовался официальными рекомендациями AMD.

Игрок выразил надежду, что Bethesda или AMD в будущем сами исправят данную проблему, чтобы остальным не требовалось устанавливать этот мод.

Впрочем, пока Starfield продолжают улучшать сами пользователи — недавно один из разработчиков Vkd3d рассказал об ошибках программистов новинки.