Церемонию награждения Roblox отменили из-за ареста разработчика

Церемонию награждения Roblox Innovation Awards отменили на фоне проблем с безопасностью мероприятия.

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Событие должно было пройти в парке рядом с центром культуры и искусств «Форт Мейсон» в Сан-Франциско, но до этого там же был арестован подозреваемый, который хранил в автомобиле огнестрельное оружие.

Подозреваемым оказался Михаил Джейкоб Олсон, разрабатывающий проекты на основе Roblox. В его транспортном средстве заодно обнаружили бронебойные патроны и большой магазин для оружия.

Пострадавших в деле нет, однако сам Олсон успел вызвать беспорядки. Судя по всему, всё это и подтолкнуло организаторов к отмене события.

В своём заявлении они отметили, что относятся к подобным инцидентам очень серьёзно, хотя на такой финал церемонии награждения авторы, конечно, не рассчитывали.