Церемонию награждения Roblox отменили из-за ареста разработчика

Церемонию награждения Roblox отменили на фоне ареста разработчика
Церемонию награждения Roblox Innovation Awards отменили на фоне проблем с безопасностью мероприятия.
Событие должно было пройти в парке рядом с центром культуры и искусств «Форт Мейсон» в Сан-Франциско, но до этого там же был арестован подозреваемый, который хранил в автомобиле огнестрельное оружие.
Подозреваемым оказался Михаил Джейкоб Олсон, разрабатывающий проекты на основе Roblox. В его транспортном средстве заодно обнаружили бронебойные патроны и большой магазин для оружия.
Пострадавших в деле нет, однако сам Олсон успел вызвать беспорядки. Судя по всему, всё это и подтолкнуло организаторов к отмене события.
В своём заявлении они отметили, что относятся к подобным инцидентам очень серьёзно, хотя на такой финал церемонии награждения авторы, конечно, не рассчитывали.
Проблемы с безопасностью, кстати, бывают и на других игровых мероприятиях. К примеру, в прошлом году на The Game Awards арестовали подростка, который без спроса появился на сцене.