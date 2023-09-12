Владимир Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту в России

Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдёт уже в конце года.