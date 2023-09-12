Релиз шутера XDefiant от Ubisoft перенесли ближе к октябрю

Дату релиза условно-бесплатного шутер XDefiant от Ubisoftперенесли ближе к октябрю — изначально проект планировали выпустить летом.

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Исполнительный продюсер Марк Рубин объяснил, что отсутствие точной даты выхода связано с задержками в процессе сертификации игры для консолей Sony и Microsoft.

По словам Рубина, первые результаты по вопросу авторы получили в середине августа, когда шутер не был одобрен для релиза на PlayStation и Xbox. Поэтому создатели поняли, что им требуется больше времени для решения проблем — их природу, правда, не раскрыли.

Рубин отметил, что если бы авторы тогда получили одобрение сторон, то игра успела бы оказаться в руках пользователей в конце августа. Однако на исправление сложностей ушло 3-4 недели, поэтому дата релиза и сдвинулась.

Если в этот раз не будет проблем с сертификацией, то игра выйдет уже в середине или конце сентября. А вот если авторам придётся выпускать и патч первого дня, то тогда релиз стоит ожидать в октябре.