Экшен Mount & Blade 2 подорожает

Изменение цен затронет также и Турцию с Казахстаном — два самых популярных региона для «виртуальной миграции» россиян в Steam. Сильно ли поднимется цена на игру, неизвестно. Сейчас проект стоит 1699 рублей в России, 14900 тенге в Казахстане (около 3000 рублей) и 349 лир в Турции (около 1200 рублей).