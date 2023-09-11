Экшен Mount & Blade 2 подорожает в России, Турции, Казахстане и в других странах
Турецкая студия TaleWorlds Entertainment объявила о повышении цен на Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam. Средневековый экшен подорожает сразу в 23 странах, включая Россию.
Изменение цен затронет также и Турцию с Казахстаном — два самых популярных региона для «виртуальной миграции» россиян в Steam. Сильно ли поднимется цена на игру, неизвестно. Сейчас проект стоит 1699 рублей в России, 14900 тенге в Казахстане (около 3000 рублей) и 349 лир в Турции (около 1200 рублей).
Ситуация затронет в том числе и консоли, так что Mount & Blade 2 также подорожает в турецких PS Store и Xbox Store.
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