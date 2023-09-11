Энтузиаст заменил полицию в Starfield на штурмовиков из «Звездных войн»

Несмотря на то, что официальный инструментарий для моддинга Starfield появится лишь в 2024 году, энтузиасты уже создают множество модификаций. Среди них есть как полезные, вроде поддержки DLSS, так и просто забавные с лицом Фила Спенсера вместо луча фонарика.

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Как и стоило ожидать, фанаты вселенной «Звёздных войн» не упустят шанс приблизить мир Starfield к любимой франшизе. Всё началось с создания кораблей из фильмов во встроенном редакторе, но теперь энтузиаст решил заменить полицию в игре на клонов-штурмовиков.

Стоит отметить то, насколько качественно выполнен мод Galactic Civil War Conversion. Броня правдоподобно блестит и имеет множество выступающих деталей, как и в первоисточнике. В будущем автор хочет привнести ещё больше знакомых элементов, включая оружие и «Повстанческий альянс».

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