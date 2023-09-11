Энтузиаст заменил полицию в Starfield на штурмовиков из «Звездных войн»

Энтузиаст заменил полицию в Starfield на клонов из «Звёздных войн»
Несмотря на то, что официальный инструментарий для моддинга Starfield появится лишь в 2024 году, энтузиасты уже создают множество модификаций. Среди них есть как полезные, вроде поддержки DLSS, так и просто забавные с лицом Фила Спенсера вместо луча фонарика.
Как и стоило ожидать, фанаты вселенной «Звёздных войн» не упустят шанс приблизить мир Starfield к любимой франшизе. Всё началось с создания кораблей из фильмов во встроенном редакторе, но теперь энтузиаст решил заменить полицию в игре на клонов-штурмовиков.
Стоит отметить то, насколько качественно выполнен мод Galactic Civil War Conversion. Броня правдоподобно блестит и имеет множество выступающих деталей, как и в первоисточнике. В будущем автор хочет привнести ещё больше знакомых элементов, включая оружие и «Повстанческий альянс».
Сейчас для Starfield сделано более 1300 модификаций. Своё творение анонсировал и разработчик графических модификаций для Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt — это будет набор текстур высокого разрешения.