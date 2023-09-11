Рогалик в жанре славянского фэнтези Folk Hero получил трейлер с датой релиза
Разработчики из студии Chudo-Yudo Games назвали дату релиза и показали свежий трейлер рогалика Folk Hero в жанре славянского фэнтези. Игра выйдет на PC в Steam уже 5 октября.
В ролике показывают три локации, а также некоторые классы и способности, с помощью которых можно будет создать уникальные билды. Можно во всей красе увидеть пиксельную стилистику и отсылки на русский фольклор.
В Folk Hero предстоит исследовать постоянно меняющийся остров Буян, искать сокровища, комбинировать оружие и артефакты для сражения с врагами. Демоверсия доступна для загрузки в Steam.