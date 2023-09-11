Рогалик в жанре славянского фэнтези Folk Hero получил трейлер с датой релиза

Разработчики из студии Chudo-Yudo Games назвали дату релиза и показали свежий трейлер рогалика Folk Hero в жанре славянского фэнтези. Игра выйдет на PC в Steam уже 5 октября.

В ролике показывают три локации, а также некоторые классы и способности, с помощью которых можно будет создать уникальные билды. Можно во всей красе увидеть пиксельную стилистику и отсылки на русский фольклор.