Embracer может продать студию авторов Borderlands
По данным Reuters, Embracer рассматривает возможность продажи Gearbox Entertainment, авторов серии Borderlands.
Этот ход должен помочь Embracer укрепить финансовое положение. Перспектива стала возможной из-за участия некой неназванной стороны, которая заинтересована в приобретении компании.
В мае стало известно, что у Embracer сорвалась сделка на 2 млрд долларов, что вызвало мощное падение акций холдинга (свыше 40%).
После этого было объявлено о реструктуризации, жертвой которой недавно стала студия Volition, где работали авторы Saints Row и Red Faction.
Судя по всему, перестановки коснулись и студии Rainbow, которая занималась MX vs ATV Legends. Некоторые сотрудники компании уже разыскивают себе новые места работы.
При этом новость о потенциальной продаже Gearbox вызвала рост акций Embracer на 5%. Саму студию холдинг приобрёл в феврале 2021 года, тогда сделка оценивалась в 1,4 млрд долларов. Последней игрой Gearbox (в качестве издателя) на данный момент стала Remnant 2.