Embracer может продать студию авторов Borderlands

По данным Reuters, Embracer рассматривает возможность продажи Gearbox Entertainment, авторов серии Borderlands.

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Этот ход должен помочь Embracer укрепить финансовое положение. Перспектива стала возможной из-за участия некой неназванной стороны, которая заинтересована в приобретении компании.

В мае стало известно, что у Embracer сорвалась сделка на 2 млрд долларов, что вызвало мощное падение акций холдинга (свыше 40%).

После этого было объявлено о реструктуризации, жертвой которой недавно стала студия Volition, где работали авторы Saints Row и Red Faction.

Судя по всему, перестановки коснулись и студии Rainbow, которая занималась MX vs ATV Legends. Некоторые сотрудники компании уже разыскивают себе новые места работы.