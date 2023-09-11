Starfield уже обошла пиковый онлайн Skyrim в Steam

Хотя релиз Starfield состоялся совсем недавно, игре удалось обойти The Elder Scrolls 5: Skyrim по показателям пикового онлайна в Steam.

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На данный момент тот самый пиковый онлайн Starfield перевалил за 330 тысяч человек, тогда как у Skyrim результат немного превышает 287 тысяч.

Впрочем, Starfield не смогла обойти рекорд другого творения Bethesda в лице Fallout 4 — у этого ролевого проекта было почти 473 тысячи одновременных пользователей в Steam.

Кроме того, рейтинг Starfield в Steam опустился до 77% (более 38 тысяч отзывов) — изначально показатель был равен 88%.

Многие пользователи жалуются на проблемы с оптимизацией, тогда как другие критикую устаревший геймдизайн, блеклую картинку, слабый центральный квест и другие негативные элементы космического приключения.

Ранее специалисты из Digital Foundry отмечали, что у PC-версии Starfield нет критических проблем, но ей всё равно требуются различные улучшения.