В сеть утекло полное прохождение сюжетного режима Mortal Kombat 1

По Mortal Kombat 1 в прошлом уже было несколько разных утечек, но новая обошла их по масштабу — в сети оказалось полное прохождение сюжетного режима игры.

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Ранняя копия игры попала в руки стримера под ником OfficialK3G, который и прошёл сюжетную кампанию новинки. Судя по всему, доступ к игре достался пользователю по знакомству, а нарушение эмбарго его не смутило.

Некоторые игроки решили не ждать релиза MK1, оценив сюжет в «слитом» формате. Результат понравился не всем, особенно критике подверглись элементы мультивселенной c разными временными линиями и финальные части истории.

Кроме того, некоторые пользователи без восторга оценили заключительного босса, который не слишком сильно их впечатлил. Полную запись прохождения можно увидеть ниже, однако стоит опасаться спойлеров.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Последнюю версию, кстати, уже успели раскритиковать.