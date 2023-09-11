В Ubisoft объяснили удаление Assassins Creed 4: Black Flag из Steam

В Ubisoft объяснили снятие Assassins Creed 4: Black Flag с продажи в Steam
Несколько дней назад Assassin’s Creed IV: Black Flag пропала из продажи в Steam во всех регионах. Многие ожидаемо увидели в произошедшем подтверждение слухов о готовящемся ремейке игры, которые начали распространяться летом. Но сама Ubisoft уже опровергла фанатскую теорию.
Представители компании рассказали PC Gamer, что Assassin’s Creed 4: Black Flag нельзя купить в Steam по причине технической ошибки. В Ubisoft уже работают над решением проблемы. Отметим, что обладатели игры по-прежнему имеют к ней доступ — её просто нельзя купить.
А тем временем другой пиратский экшен Ubisoft, Skull & Bones, лишился уже третьего креативного директора.
Что до серии Assassin’s Creed, то у компании большие планы, которые начнут реализовываться уже в следующем месяце, вместе с релизом Assassin’s Creed Mirage.