В Ubisoft объяснили удаление Assassins Creed 4: Black Flag из Steam

Несколько дней назад Assassin’s Creed IV: Black Flag пропала из продажи в Steam во всех регионах. Многие ожидаемо увидели в произошедшем подтверждение слухов о готовящемся ремейке игры, которые начали распространяться летом. Но сама Ubisoft уже опровергла фанатскую теорию.

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Представители компании рассказали PC Gamer, что Assassin’s Creed 4: Black Flag нельзя купить в Steam по причине технической ошибки. В Ubisoft уже работают над решением проблемы. Отметим, что обладатели игры по-прежнему имеют к ней доступ — её просто нельзя купить.

А тем временем другой пиратский экшен Ubisoft, Skull & Bones, лишился уже третьего креативного директора.