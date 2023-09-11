Starfield возглавила свежий чарт розницы Великобритании
Глава портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг рассказал, что Starfield удалось возглавить свежий чарт розницы Великобритании.
Он отметил, что это впечатляющее достижение для новинки, показатели которой оказались близки к успехам Diablo IV.
При этом по стартовым продажам Starfield не удалось обойти ряд других крупных премьер года, её опережают Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 (2023), Final Fantasy XVI и Dead Island 2.
Дринг отметил, что Diablo 4 хорошо показала себя «в цифре» — и аналитик ожидает, что Starfield ждёт похожая судьба из-за релиза на двух крупных платформах, Xbox и PC.
Кроме того, он напомнил про выход Starfield в Game Pass, предположив, что у игры может быть самый крупный цифровой старт года.
Ранее стало известно, что количество игроков Starfield превысило 6 млн человек, однако проект подвергли ревью-бомбингу на Metacritic.
А ещё в 2024 году Bethesda выпустит официальный инструментарий для модов — над ними фанаты, впрочем, уже работают и без него.