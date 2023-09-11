Starfield возглавила свежий чарт розницы Великобритании

Глава портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг рассказал, что Starfield удалось возглавить свежий чарт розницы Великобритании.

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Он отметил, что это впечатляющее достижение для новинки, показатели которой оказались близки к успехам Diablo IV.

При этом по стартовым продажам Starfield не удалось обойти ряд других крупных премьер года, её опережают Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 (2023), Final Fantasy XVI и Dead Island 2.

Дринг отметил, что Diablo 4 хорошо показала себя «в цифре» — и аналитик ожидает, что Starfield ждёт похожая судьба из-за релиза на двух крупных платформах, Xbox и PC.

Кроме того, он напомнил про выход Starfield в Game Pass, предположив, что у игры может быть самый крупный цифровой старт года.

Ранее стало известно, что количество игроков Starfield превысило 6 млн человек, однако проект подвергли ревью-бомбингу на Metacritic.