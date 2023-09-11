Утек полный список призов Mortal Kombat 1

Перед скорым релизом файтинга Mortal Kombat 1 на серверах PlayStation обнаружили полный список призов игры. Всего их будет 51, но если не учитывать сам платиновый трофей, то 50.

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Судя по всему, для получения всех призов не придётся особо трудиться. Большинство трофеев завязано на сюжетной кампании, выполнении фаталити и коллекционировании некоторых предметов.

Некоторые из призов

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Mortal Kombat 1 — новая часть культовой франшизы, которая предложит игрокам знакомую формулу, но в новом виде. Геймплей разнообразят камео-бойцы, которых можно вызывать на помощь для битв. Также появятся новые персонажи.