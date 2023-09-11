Blizzard забанила 250 тыс. аккаунтов читеров в Overwatch 2

С читерами никогда не бывает весело играть, а мы ппридерживаемся политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и боттингу в Overwatch 2. С момента запуска игры мы обнаружили и забанили более 250 тыс. аккаунтов за мошенничество. Мы постоянно совершенствуем наши системы обнаружения, чтобы усилить защиту игры от читеров. Ваши отчёты помогают нам выявлять новые чит-программы, а также обманывающих игроков.