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Starfield вновь обошла Baldur's Gate 3 и CS:GO в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 5 по 12 сентября. Лидерство за последнюю удерживает Starfield — космическая RPG от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Проекту также удалось опередить CS:GO, выручка с которой рассчитывается на основе внутриигровых покупок.

Starfield вновь обошла Baldur's Gate 3 и CS:GO
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На втором месте в списке платных игр расположилась Baldur's Gate 3, которая продолжает отлично продаваться даже спустя месяц после выхода. Замкнула тройку Red Dead Redemption 2, которая недавно отправилась на скидки. В топ-10 также вошли Armored Core 6, Payday 3 и Titanfall 2.

Чарт продаж Steam с 5 по 12 сентября

  1. Starfield
  2. Baldur's Gate 3
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Steam Deck
  5. NBA 2K24
  6. Call of Dut
  7. Armored Core 6
  8. Payday 3
  9. GTA 5
  10. Titanfall 2.
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