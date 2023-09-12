Starfield вновь обошла Baldur's Gate 3 и CS:GO в чартах Steam
Сервис Steam DB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 5 по 12 сентября. Лидерство за последнюю удерживает Starfield — космическая RPG от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Проекту также удалось опередить CS:GO, выручка с которой рассчитывается на основе внутриигровых покупок.
На втором месте в списке платных игр расположилась Baldur's Gate 3, которая продолжает отлично продаваться даже спустя месяц после выхода. Замкнула тройку Red Dead Redemption 2, которая недавно отправилась на скидки. В топ-10 также вошли Armored Core 6, Payday 3 и Titanfall 2.
Чарт продаж Steam с 5 по 12 сентября
- Starfield
- Baldur's Gate 3
- Red Dead Redemption 2
- Steam Deck
- NBA 2K24
- Call of Dut
- Armored Core 6
- Payday 3
- GTA 5
- Titanfall 2.
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