Starfield вновь обошла Baldur's Gate 3 и CS:GO

Сервис Steam DB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 5 по 12 сентября. Лидерство за последнюю удерживает Starfield — космическая RPG от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Проекту также удалось опередить CS:GO, выручка с которой рассчитывается на основе внутриигровых покупок.