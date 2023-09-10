В Ереване стартует глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 250 тыс.

Сегодня в Ереване стартует глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2. Ивент пройдёт в неформальной обстановке в большом особняке, а участие в турнире примут в том числе шесть участников предстоящего чемпионата мира The International.

В первый игровой день команды, поделённые на две группы, проведут по одному матчу в формате best-of-2 (две карты). Посмотреть матчи турнира можно в плеере ниже или на канале студии FISSURE на Twitch.