Инструментарий по созданию модов для Starfield появится в 2024 году

По словам Говарда, он появится уже в 2024 году, однако когда именно это произойдёт, неизвестно. Разработчик заявил, что фанаты не будут разочарованы — инструментарий будет настолько же масштабным и гибким, как для Fallout 4 и «Скайрима». Стоит ли геймерам ждать более удобным функций для создания модификаций, неизвестно.