Страница ремастера Star Wars Dark Forces появилась в Steam

Студия Nightdive при поддержке LucasArts открыла в Steam страницу будущего ремастера Star Wars: Dark Forces. О работе над обновлённой версией было заявлено пару недель назад, тогда же мы увидели первый трейлер ремастера.

© Скриншот Star Wars: Dark Forces

На странице в магазине опубликовано более подробное описание того, что ждёт игроков. В ремастере нам обещаны:

все четырнадцать оригинальных уровней с мирами и кораблями из «Звёздных войн»;

частота кадров до 120 в секунду в разрешении до 4K;

улучшенное освещение и атмосферные эффекты благодаря усовершенствованному 3D-рендерингу;* поддержка современных геймпадов, включая гироскопы и вибрацию;

сражения от первого лица с десятью видами оружия и двадцатью типами врагов;

головоломки и лабиринты, связанные с окружающей средой.

Герой первого шутера по мотивам «Звёздных войн» — Кайл Катарн, перебежчик из Галактической империи, ныне наёмник. По заказу подразделения тайных операций Альянса повстанцев Катарн проникает в Галактическую империю, где обнаруживает секретный проект Dark Trooper: новую мощную серию имперских боевых дроидов и штурмовиков в силовой броне.