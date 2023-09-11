Mortal Kombat 1 весит на Xbox Series 140 ГБ
Пользователь Reddit под ником Enesmiran1 показал фото, на котором можно увидеть, что предварительная загрузка Mortal Kombat 1 для владельцев премиального издания тайтла стартовала. На Xbox Series проект весит 140 ГБ.
Размер игры на PS5 пока неизвестен, но он вряд ли будет уступать версии для консоли Microsoft.
ENESMIRAN1
Mortal Kombat 1 — новая часть известной файтинг-франшизы, которая выступит её перезапуском. В игре появятся как знакомые герои, так и новые персонажи. Фишкой тайтла должны стать камео-бойцы, которые приходят на помощь основному герою. Сюжет при этом должен быть отличным.
Релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Обладатели премиум-издания смогут начать игру уже 14 числа.
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