Эксперты запустили Starfield на ПК с характеристиками Xbox Series X

Starfield работает на консоли Xbox Series X с ограничением в 30 FPS. Эксперты Digital Foundry решили проверить, какой кадровой частоты можно добиться, если снять его.

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Для этой цели они собрали ПК, который по характеристикам максимально схож с Xbox Series X. В итоге специалисты решили использовать платформу AMD 4800S Desktop Kit и видеокарту Radeon RX 6700 со сниженной тактовой частотой.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Bethesda.

Затем эксперты выставили такие же настройки графики, при которых Starfield работает на Xbox Series X, и начали тесты. При разрешении 4K игра выдавала 30-45 FPS на открытых локациях, а в закрытых помещениях — достигала почти 60 FPS.

Дальше представители Digital Foundry выставили разрешение 1440p. При таком раскладе в одних локациях кадровая частота достигала 40-50 FPS, а в других — стабильные 60 FPS. В целом эксперты пришли к выводу, что в будущем разработчикам есть смысл добавить в Starfield на Xbox Series X режим с разрешением 1440p и 40-60 fps.