Папич намерен снова комментировать The International

Уже предлагали, я уже заранее отказался. В прошлый раз предложили реально очень много денег. Предложили за комментарий прошлого TI примерно в десять раз больше денег, чем мне в среднем донатят на одном стриме. Даже в 12.



[...] Я просто больше не могу. Я не могу комментировать игру, в которой я ничего не понимаю, ничего не знаю, которая мне не интересна. То есть просто сидеть с каменным ###### [лицом], рассуждать о вещах, которых я не знаю, не понимаю... Я даже патчноуты не читал.