Папич намерен снова комментировать The International
Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, заявил о намерении вернуться к комментированию The international по Dota 2. Он провел опрос среди своих подписчиков — львиная часть одобрила идею блогера.
Работяги, в прошлом году на этом канале были комментарии The international по Dota 2. Сейчас у людей снова есть желание проспонсировать просмотр турнира. Вопрос только один – интересно было бы это вам?
Журналисты напомнили, что в июле Папич отказался от комментирования турнира по Dota 2. Видимо, в этот раз стримеру предложили более солидный гонорар.
Уже предлагали, я уже заранее отказался. В прошлый раз предложили реально очень много денег. Предложили за комментарий прошлого TI примерно в десять раз больше денег, чем мне в среднем донатят на одном стриме. Даже в 12.
[...] Я просто больше не могу. Я не могу комментировать игру, в которой я ничего не понимаю, ничего не знаю, которая мне не интересна. То есть просто сидеть с каменным ###### [лицом], рассуждать о вещах, которых я не знаю, не понимаю... Я даже патчноуты не читал.
The International 12 пройдет с 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле, США.
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