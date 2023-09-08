Инди-хит Only Up! сняли с продажи в Steam

Разработчик хардкорного инди-хита Only Up! снял игру с продажи в цифровом магазине Steam. По словам автора тайтла, он испытал из-за него сильный стресс и больше не хочет возвращаться к работе над ним.

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Сейчас SCKR Games хочет отдохнуть и продолжить дальше изучать геймдизайн. Накопившийся опыт он собирается использовать для разработки следующей игры под рабочим названием Kith.

Сейчас мне нужен отдых. Я хочу взять паузу и продолжить изучать геймдизайн, а накопившейся опыт и новые знания использовать для создания следующей игры под рабочим названием Kith.

Подробности будущего проекта пока не раскрываются, однако его созданием будет заниматься уже небольшая команда. SCKR Games заявил, что если пользователь ранее приобретал Only Up!, то из его библиотеки она никуда не пропадёт.