Инсайдер рассказал о разрушаемом окружении в Assassins Creed Red

Инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, решил поделиться всей известной ему информацией об Assassin’s Creed Red, ставшей причиной отмены сиквела Immortals Fenyx Rising. Впервые об игре с этим кодовым названием стало известно в прошлом году, а вскоре её анонсировала Ubisoft. В игре будут преобладать самурайская тематика и японский сеттинг.

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Считалось, что экшен выйдет в течение следующего года. Но Хендерсон полагает, что ждать Red стоит в конце 2024-го на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Однако в последние годы Ubisoft имеет тенденцию откладывать игры, поэтому инсайдер порекомендовал относиться к возможной дате с осторожностью.

При этом Assassin’s Creed Red полностью работоспособна, а Том ожидает официальных подробностей в начале 2024 года. Он также решил подробнее рассказать о главных персонажах игры. Мужчиной будет африканский беженец, ставший самураем — он грубоват и обладает тяжёлыми атаками.

А героиня будет более проворной. Она является шиноби, а значит умеет мастерски скрываться и шпионить. Оба персонажа будут обладать совершенно разными чертами характера и оружием, что сделает игровой процесс за каждого из них уникальным.