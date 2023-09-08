Вышел новый трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из NetherRealm опубликовали новый геймплейный трейлер игры. Его посвятили скину Жан-Клода ван Дамма для Джонни Кейджа.

Напомним, все реплики для облика героя озвучил сам легендарный актёр.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.

Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.