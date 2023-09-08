Blizzard добавила в Overwatch 2 новый одиночный режим

Blizzard представила для Overwatch 2 новый одиночный режим «Мастерство героев», который уже доступен всем игрокам. «Мастерство героев» предлагает испытать свои навыки игры за того или иного героя на специальных курсах с возрастающей сложностью.

© Blizzard

Очки в прохождении присуждаются за время, количество побежденных врагов, восстановленное союзникам здоровье, успешное сопровождение цели и сбор эмблем. Игроки могут оттачивать мастерство, устанавливать рекорды и занимать места в рейтинговых таблицах. Сейчас доступны курсы для Ангела, Трейсер и Райнхардта, а в ближайшее время разработчики обещают добавить курсы для других героев.