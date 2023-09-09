В США предложили имитирующую конфликт на Тайване игру

«Комитет по Китаю» Палаты представителей Конгресса США проведет в Нью-Йорке «тайваньские военные игры», в которых примут участие руководители финансовых и деловых кругов, чтобы оценить возможные экономические последствия конфликта между США и Китаем из-за Тайваня.

© ferra.ru

Двухпартийная делегация, возглавляемая главой комитета республиканцем Майком Галлахером и ведущим демократом Раджой Кришнамоорти, встретится с представителями инвестиционных банков, фармацевтических компаний и отставными офицерами США. Основное внимание будет уделено пониманию рисков, связанных с американскими инвестициями в Китай.

В дополнение к военным играм комитет проведет переговоры с руководителями финансовых компаний в Нью-Йорке.