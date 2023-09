Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

В ранний доступ Steam вышла пошаговая космическая стратегия The Last Exodus, которая целиком посвящена битвам флотилий. Игрокам необходимо маневрировать на гексагональном поле, собирать собственные дизайны кораблей в редакторе, постепенно обновлять материнский корабль флота и выполнять различные задания. Авторы The Last Exodus обещают динамичный темп игры и режим hot seat — это большая редкость по меркам современных стратегий.