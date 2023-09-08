Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2023

Релиз Starfield наконец-таки состоялся — и реакция публики оказалась примерно такой, какой и ожидали многие критики. Но если вы вдруг подустали от космических полетов и хотите отвлечься на что-нибудь попроще, мы собрали традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

Видео дня

В Epic Games Store сейчас можно бесплатно забрать Spelldrifter: гибрид пошаговой тактики и карточной игры. Чтобы преодолеть множество сложных испытаний, игрокам предстоит не только грамотно составлять колоду навыков и магических заклинаний, но и думать о позиционировании на поле боя. Кроме того, для успеха нужно манипулировать шкалой времени: чем быстрее вы действуете, тем меньше шансов, что противники смогут спастись. Spelldrifter можно добавить в библиотеку до 14 сентября.

EGS

В ранний доступ Steam вышла пошаговая космическая стратегия The Last Exodus, которая целиком посвящена битвам флотилий. Игрокам необходимо маневрировать на гексагональном поле, собирать собственные дизайны кораблей в редакторе, постепенно обновлять материнский корабль флота и выполнять различные задания. Авторы The Last Exodus обещают динамичный темп игры и режим hot seat — это большая редкость по меркам современных стратегий.

Steam

Умилительный сайд-скроллер в хэллоуинской тематике, где маленькая ведьма сражается против одержимых тыкв, злых ворон и призраков. Witchcraft: Candy Hunt предлагает три больших уровня, широкие настройки сложности и очаровательный пиксель-арт — самое то для раннего Хэллоуина.

Steam

Exception — динамичный платформер в духе Mega Man, где игроку предстоит защитить виртуальный мир от вторжения вирусов. Главная фишка игры в том, что она сочетает двухмерный и трехмерный мир: уровни трансформируются в реальном времени, открывая новые пути и закрывая старые. Иными словами, поклонникам хардкорных платформеров, которые ценят скорость и высокий навык, не стоит проходить мимо.

Steam

Наконец, Sans Logique — сюрреалистическое приключение, где игроку предстоит найти выход из мира, смешивающего реальность и сновидения. Для этого придется решать различные головоломки, прятаться от монстров, искать магические предметы и постепенно разбираться, что же происходит на самом деле.