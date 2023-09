Авторы Mortal Kombat 1 показали Джонни Кейджа в облике Жан-Клода ван Дамма

Свежие кадры показали в свежем выпуске шоу First We Feast’s Hot Ones с участием творческого руководителя студии NetherRealm и создателя серии Mortal Kombat Эда Буна. Сотрудничество с Жан-Клодом ван Даммом — это долгожданное событие для команды MK. Актёра пытались заполучить ещё в 90-х годах, но удалось это только сейчас. Причём ван Дамм «одолжил» игре не только образ, но и голос.