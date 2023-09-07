VGTimes: в EGS появилась Mortal Kombat 1 за 99,9 тысяч рублей

В российской версии игрового онлайн-магазина Epic Games Store (EGS) появилась страница предзаказа Mortal Kombat 1 с ценником 99 999 рублей. На это обратила внимание редакция портала VGTimes.

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«Ранний доступ с 14 сентября. Оформите предпокупку, чтобы получить игрового персонажа Шан Цзуна и ранний доступ к Mortal Kombat 1», – гласит текст страницы предзаказа.

В VGTimes считают, что цена 99 999 рублей была указана по ошибки. На это указывает как минимум то, что издатель Mortal Kombat 1 в принципе не планировал выпускать новый файтинг в России.

«Видимо, это была «страница-заглушка», – пишет VGTimes.

Mortal Kombat 1 станет мягким перезапуском франшизы. После событий Mortal Kombat 11 временная линия вселенной игры сбросится, а некоторые ключевые персонажи поменяются ролями. Так, например, хранителем Земного мира в Mortal Kombat 1 вместо бога грома Рейдена выступит Лю Канг.