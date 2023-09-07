Появились подробности о новой игровой приставке Nintendo

В рамках презентации игровой выставки Gamescom 2023 в Кельне компания Nintendo за закрытыми дверями показала некоторым разработчикам прототип новой игровой консоли Switch 2. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания Video Games Chronicle (VGC) и Eurogamer.

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СМИ не описывают новое устройство, но сообщают, что Nintendo продемонстрировала его возможности на примере нескольких технодемок. Одной из них, по данным Eurogamer, стала улучшенная версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild с фреймрейтом и разрешением большими, чем у оригинала. Журналисты не исключают, что позже Nintendo может выпустить переиздание этой игры.

В свою очередь VGC сообщает о запуске на прототипе The Matrix Awakens, проекта, созданного на движке Unreal Engine 5. Данная технодемка была выпущена в 2021 году специально для демонстрации возможностей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Из отчета VGC также следует, что Switch 2 поддерживает технологию повышения разрешения DLSS от Nvidia, а также трассировку лучей. Качество картинки в The Matrix Awakens на устройстве Nintendo, пишет VGC, было таким же, как на новейших консолях Sony и Microsoft.