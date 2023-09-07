Авторы The Thaumaturge показали одного из жутких монстров игры

Авторы ролевой игры The Thaumaturge из студии Fool’s Theory выпустили новый ролик про одного из монстров своего творения.

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Чудовище Букавац (Bukavac) представляет собой мощное создание, которое полагается на грубую силу в бою. Ещё оно олицетворяет «наказание на непростительное деяние», которое привело к страданиям других.

Согласно мифам, монстр издаёт жуткий вой, который слышен на большом расстоянии. При этом авторы игры при создании чудовища опирались не только на легенды, но и добавили свои детали — чтобы результат больше соответствовал сюжету проекта.

История, напомним, разворачивается в Варшаве в 1905 году, где игрок примет участие в противостоянии между потусторонними созданиями.