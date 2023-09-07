Авторы The Thaumaturge показали одного из жутких монстров игры
Авторы ролевой игры The Thaumaturge из студии Fool’s Theory выпустили новый ролик про одного из монстров своего творения.
Чудовище Букавац (Bukavac) представляет собой мощное создание, которое полагается на грубую силу в бою. Ещё оно олицетворяет «наказание на непростительное деяние», которое привело к страданиям других.
Согласно мифам, монстр издаёт жуткий вой, который слышен на большом расстоянии. При этом авторы игры при создании чудовища опирались не только на легенды, но и добавили свои детали — чтобы результат больше соответствовал сюжету проекта.
История, напомним, разворачивается в Варшаве в 1905 году, где игрок примет участие в противостоянии между потусторонними созданиями.
Авторы обещают продемонстрировать не только разнообразные выборы в сюжете и увлекательную боевую систему, но и отразить образ города того периода. Релиз ожидается в этом году.