По слухам, цена GTA 6 может составлять 150 долларов на релизе
В сети появился новый слух относительно Grand Theft Auto VI, согласно которому стоимость игры якобы будет составлять 150 долларов на релизе.
Некоторые предположили, что таким образом Rockstar хочет попытаться отбить огромный бюджет новинки. Согласно другим слухам, тот превышает монструозную сумму в 2 млрд долларов.
Никаких подтверждений относительно цены в 150 долларов на релизе нет, а разработчики никак не комментировали данную информацию.
Впрочем, если она окажется правдивой, то многие игроки вряд ли будут этому рады. За последнее время пользователи уже критиковали рост цен на игры — ценник стал в среднем достигать 70 долларов.
Если стоимость новинки поднимется ещё выше, то это может вызвать ряд скандалов среди пользователей.
Кстати, в прошлом месяце суд признал двух британских подростков виновными в деле об утечке данных по GTA 6. А ещё недавно Rockstar покинул один из сценаристов GTA и Red Dead Redemption.
Релиз GTA 6 ориентировочно ожидается в период с апреля 2024 по март 2025 года.