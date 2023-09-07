По слухам, цена GTA 6 может составлять 150 долларов на релизе

В сети появился новый слух относительно Grand Theft Auto VI, согласно которому стоимость игры якобы будет составлять 150 долларов на релизе.

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Некоторые предположили, что таким образом Rockstar хочет попытаться отбить огромный бюджет новинки. Согласно другим слухам, тот превышает монструозную сумму в 2 млрд долларов.

Никаких подтверждений относительно цены в 150 долларов на релизе нет, а разработчики никак не комментировали данную информацию.

Впрочем, если она окажется правдивой, то многие игроки вряд ли будут этому рады. За последнее время пользователи уже критиковали рост цен на игры — ценник стал в среднем достигать 70 долларов.

Если стоимость новинки поднимется ещё выше, то это может вызвать ряд скандалов среди пользователей.

Кстати, в прошлом месяце суд признал двух британских подростков виновными в деле об утечке данных по GTA 6. А ещё недавно Rockstar покинул один из сценаристов GTA и Red Dead Redemption.