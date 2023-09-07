Blizzard раскрыла будущее Diablo 4

Если посмотреть на запуск игры и первый сезон, то мы рассматриваем его как фундамент, на котором мы сможем построить будущий контент. Поэтому, глядя на наши квартальные сезоны и ежегодные расширения, мы уделяем особое внимание именно данным аспектам.