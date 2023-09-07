Мрачная тактическая ролевая игра Beast получила анонсирующий трейлер

Описание игры: Долгое время считавшийся мёртвым, ветеран возвращается домой из 10-летнего рабства в Османской империи. Его родина в Карпатах оказалась разрушена войной и проклята чумой, а власть находится в руках безумного короля-пророка. Ветеран потерял всё, что любил и чем дорожил. Всё, что у него осталось — это преданность своих солдат и стремление положить конец чуме. Но на пути к цели стоят полчища врагов, которых необходимо победить, и внутренние демоны, которых необходимо обуздать.