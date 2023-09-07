Тираж ролевого экшена Mortal Shell в стиле Dark Souls превысил 1 млн копий

Создатели Mortal Shell рассказали о том, что на сегодняшний день тираж игры превысил 1 млн копий по всему миру. При этом 500 тыс копий удалось продать в первые 9 месяцев с релиза, который, напомним, состоялся в августе 2020 года.

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Стоит отметить, что число людей, которые сыграли в Mortal Shell, должно быть больше миллиона, так как проект не раз добавляли в подписочные сервисы (в настоящее время он доступен в PS Plus) и даже раздавали бесплатно. В настоящее время на игру также действуют скидки до 90%.

По словам создателей Mortal Shell, им удалось достичь определённых успехов в продвижении игры, сформировав вокруг неё по-настоящему заинтересованное сообщество. Они также усвоили прошлые ошибки вроде одного из трейлеров, показанных в 2020 году, который не представлял игру должным образом и в итоге разочаровал многих людей.