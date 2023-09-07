Microsoft отвергла, что Minecraft получит полноценную версию для Xbox Series

Учитывая количество платформ и географических регионов, в которых доступна Minecraft, мы периодически просматриваем рейтинги и обновления с различными региональными правками. Этот недавно полученный рейтинг не указывает на какие-либо новые версии или поддержку платформой Minecraft в ближайшем будущем.